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Сампаоли согласился возглавить «Марсель»

18:44
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Бывший главный тренер «Севильи» и сборной Аргентины Хорхе Сампаоли и «Марсель» договорились о контракте, информирует AS.

Однако Сампаоли намерен доработать сезон в Бразилии с «Атлетико Минейро». Команде предстоит провести еще четыре матча до завершения сезона в Бразилии.

1 февраля ушел в отставку главный тренер «Марселя» Андре-Виллаш Боаш, клуб находится в поиске замены. Действующий контракт бразильского клуба с чилийским специалистом рассчитан до июня нынешнего года, а отступные — 800 тысяч долларов.

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