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Сегодня, 01:03

«ПСЖ» вырвал победу у «Монако», Сафонов пропустил 2 гола

Евгений Козинов
Корреспондент
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Матвей Сафонов заменяет Джанлуиджи Доннарумму.
Фото Reuters

«ПСЖ» на выезде переиграл «Монако» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции — 4:2. Игра прошла на стадионе «Луи II».

На 22-й минуте матча парижской команде пришлось заменить вратаря. Джанлуиджи Донарумма не смог продолжить игру после удара бутсой по лицу. Его заменил россиянин Матвей Сафонов. Нападающий гостей Дезире Дуэ в середине первого тайма открыл счет. В начале второй половины монегаски отыгрались и вышли вперед за 7 минут — отличились Элис Бен Сегир и Брель Эмболо. Однако почти сразу Усман Дембеле восстановил равновесие в счете.

Победный мяч на 83-й минуте забил Гонсалу Рамуш, который вышел на замену на 80-й минуте. В дополнительное время главный тренер монегасков Ади Хюттер получил красную карточку, а форвард парижан Дембеле оформил дубль.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и сыграл 89 минут.

«ПСЖ» остался лидером турнирной таблицы — 40 очков. «Монако» идет третьим — 30 очков.

Франция. Лига 1. 16-й тур
18 дек, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:4
ПСЖ

Александр Головин
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Девушка Сафонова пожелала здоровья Доннарумме после жуткой травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 11 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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