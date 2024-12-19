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Сегодня, 02:26

Головин назвал причины поражения «Монако» от «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:4) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции.

«Думаю, хорошая игра со стороны обеих команд была, но в любом случае мы допускали ошибки, которые не можем допускать против таких команд, как «ПСЖ». Они наказывают за это моментально, у них очень сильные игроки. Но в любом случае при счете 2:1 мы должны были играть более аккуратно, наверное, не пытаться бежать вперед и как-то играть по счету.

На самом деле, есть момент, что мы играем на два фронта, но в любом случае это не отговорка, мы должны играть лучше. Да, были не неудачные матчи, а я бы сказал, неудачные результаты, потому что мы довольны тем играем. Будем работать над тем, чтобы дальше побеждать.

Суперкубок Франции против «ПСЖ»? Да ничего особенного, будем дальше работать, тренироваться и улучшать свою игру», — приводит Okko слова Головина.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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Монако – ПСЖ
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Лилль – Нант
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 - : -
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Анже – Брест
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