Девушка Сафонова пожелала здоровья Доннарумме после жуткой травмы

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на травму голкипера парижской команды Джанлуиджи Доннаруммы. На 22-й минуте итальянца с 10 наложенными на щеку швами заменили на россиянина.

«На это было больно смотреть даже через экран. Здоровья!» — написала Кондратюк в своем Telegram-канале.

Позже она отреагировала на столкновение Сафонова с соперником, в результате которого вратарю порвали форму: «Как довести меня до слез? Нанесите Матвею Сафонову легкую травму».