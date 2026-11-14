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Медведев — о Сафонове: «Видел, как он становится номером один в «ПСЖ». Это вдохновляет»

Алина Савинова

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что его вдохновляет карьера вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В парижскую команду он перешел летом 2024 года.

«Я люблю футбол, поэтому было забавно видеть, как поначалу он был за спиной Доннаруммы и думал: «Ладно, я все равно никогда не сыграю». Потом Доннарумму заменили на Шевалье, он все еще оставался вторым номером. И я видел, как он становится номером один и сейчас является, по моему мнению, если не лучшим, то одним из лучших вратарей в мире. Это вдохновляет», — приводит Actu Foot слова Медведева.

Вместе с «ПСЖ» 27-летний Сафонов дважды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Суперкубок УЕФА, по разу — Кубок и Суперкубок страны, а также Межконтинентальный кубок. Всего россиянин провел 60 матчей за парижан во всех турнирах.

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Даниил Медведев
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Сафонов поставил себе «пять с большим плюсом» за выступление в прошлом сезоне
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 7 2 1 22-10 23
2
 Лилль 10 6 3 1 14-7 21
3
 Париж 10 6 2 2 17-10 20
4
 Марсель 10 6 0 4 22-14 18
5
 Лион 10 5 2 3 15-9 17
6
 Ницца 10 5 2 3 15-12 17
7
 Монако 10 4 4 2 13-11 16
8
 Ренн 10 5 1 4 21-21 16
9
 Брест 10 4 3 3 18-12 15
10
 Лорьян 10 4 3 3 9-8 15
11
 Ланс 10 4 1 5 17-15 13
12
 Тулуза 10 3 4 3 15-14 13
13
 Страсбур 10 3 1 6 18-22 10
14
 Осер 10 3 1 6 13-24 10
15
 Ле Ман 10 1 5 4 12-19 8
16
 Анже 10 2 2 6 9-19 8
17
 Труа 10 2 2 6 7-17 8
18
 Гавр 10 0 2 8 9-22 2
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20.11 22:45 Труа – Гавр - : -
21.11 19:15 Ницца – ПСЖ - : -
21.11 22:45 Ланс – Тулуза - : -
21.11 22:45 Лилль – Лион - : -
21.11 22:45 Монако – Осер - : -
21.11 22:45 Страсбур – Брест - : -
22.11 17:00 Париж – Анже - : -
22.11 19:15 Лорьян – Ренн - : -
22.11 22:45 Марсель – Ле Ман - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 9
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 7
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 8
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 6
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 5
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 5 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 7 1 2
Аюми Секо
Аюми Секо

Гавр

 8 1 2
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