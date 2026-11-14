Медведев — о Сафонове: «Видел, как он становится номером один в «ПСЖ». Это вдохновляет»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что его вдохновляет карьера вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В парижскую команду он перешел летом 2024 года.

«Я люблю футбол, поэтому было забавно видеть, как поначалу он был за спиной Доннаруммы и думал: «Ладно, я все равно никогда не сыграю». Потом Доннарумму заменили на Шевалье, он все еще оставался вторым номером. И я видел, как он становится номером один и сейчас является, по моему мнению, если не лучшим, то одним из лучших вратарей в мире. Это вдохновляет», — приводит Actu Foot слова Медведева.

Вместе с «ПСЖ» 27-летний Сафонов дважды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Суперкубок УЕФА, по разу — Кубок и Суперкубок страны, а также Межконтинентальный кубок. Всего россиянин провел 60 матчей за парижан во всех турнирах.