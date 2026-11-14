Медведев — о Сафонове: «Видел, как он становится номером один в «ПСЖ». Это вдохновляет»
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что его вдохновляет карьера вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
Сафонов — воспитанник «Краснодара». В парижскую команду он перешел летом 2024 года.
«Я люблю футбол, поэтому было забавно видеть, как поначалу он был за спиной Доннаруммы и думал: «Ладно, я все равно никогда не сыграю». Потом Доннарумму заменили на Шевалье, он все еще оставался вторым номером. И я видел, как он становится номером один и сейчас является, по моему мнению, если не лучшим, то одним из лучших вратарей в мире. Это вдохновляет», — приводит Actu Foot слова Медведева.
Вместе с «ПСЖ» 27-летний Сафонов дважды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Суперкубок УЕФА, по разу — Кубок и Суперкубок страны, а также Межконтинентальный кубок. Всего россиянин провел 60 матчей за парижан во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|
2
|Лилль
|10
|6
|3
|1
|14-7
|21
|
3
|Париж
|10
|6
|2
|2
|17-10
|20
|
4
|Марсель
|10
|6
|0
|4
|22-14
|18
|
5
|Лион
|10
|5
|2
|3
|15-9
|17
|
6
|Ницца
|10
|5
|2
|3
|15-12
|17
|
7
|Монако
|10
|4
|4
|2
|13-11
|16
|
8
|Ренн
|10
|5
|1
|4
|21-21
|16
|
9
|Брест
|10
|4
|3
|3
|18-12
|15
|
10
|Лорьян
|10
|4
|3
|3
|9-8
|15
|
11
|Ланс
|10
|4
|1
|5
|17-15
|13
|
12
|Тулуза
|10
|3
|4
|3
|15-14
|13
|
13
|Страсбур
|10
|3
|1
|6
|18-22
|10
|
14
|Осер
|10
|3
|1
|6
|13-24
|10
|
15
|Ле Ман
|10
|1
|5
|4
|12-19
|8
|
16
|Анже
|10
|2
|2
|6
|9-19
|8
|
17
|Труа
|10
|2
|2
|6
|7-17
|8
|
18
|Гавр
|10
|0
|2
|8
|9-22
|2
|20.11
|22:45
|Труа – Гавр
|- : -
|21.11
|19:15
|Ницца – ПСЖ
|- : -
|21.11
|22:45
|Ланс – Тулуза
|- : -
|21.11
|22:45
|Лилль – Лион
|- : -
|21.11
|22:45
|Монако – Осер
|- : -
|21.11
|22:45
|Страсбур – Брест
|- : -
|22.11
|17:00
|Париж – Анже
|- : -
|22.11
|19:15
|Лорьян – Ренн
|- : -
|22.11
|22:45
|Марсель – Ле Ман
|- : -
|Г
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|
Амин Гуири
Марсель
|7
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|6
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|7
|1
|2
|
|
Аюми Секо
Гавр
|8
|1
|2