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8 июля, 10:54

Тренер сборной Непала покинул пост после отстранения ассоциации ФИФА

Руслан Минаев

Итальянский тренер Гульельмо Арена покинул пост главного тренера сборной Непала после приостановки Международной федерацией футбола (ФИФА) членства Всенепальской футбольной ассоциации (ANFA) в организации, сообщила газета The Kathmandu Post.

По словам Арены, он сумел прийти «к взаимному соглашению с ANFA о расторжении контракта» в результате тщательного рассмотрения ситуации.

Ранее ФИФА запретила сборной гималайской страны и ее клубам участвовать в международных турнирах. ANFA теряет все права как член ФИФА. Ассоциация и ее представители теряют возможность участвовать в программах развития, курсах или тренировках ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации (AFC).

Подобное решение, как следует из письма генерального секретаря ФИФА Маттиаса Графстрема главе ANFA Кирану Раю, связано «с вопиющим нарушением» ее устава Национальным спортивным советом (NSC), неразрешенным между ними конфликтом по поводу избирательного процесса в футбольной ассоциации, вмешательством в выборы третьих лиц.

Итальянец, тренировавший клубные команды Сингапура, Алжира, Швейцарии, Марокко, возглавил сборную несколько месяцев назад, когда ее покинул австралиец Мэтт Росс.

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