Иосифов покинул «Целе» по окончании контракта

Нападающий Никита Иосифов покинул словенский «Целе» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба команды.

«Эффективность, скорость и человеческие качества, которые оставили неизгладимый след в истории «Целе». Никита, спасибо за все и удачи», — говорится в сообщении.

Ранее спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин сообщил «СЭ», что не знает, в каком клубе игрок продолжит карьеру.

Иосифов перешел в «Целе» в августе 2024 года. В прошедшем сезоне 25-летний россиянин провел за команду 52 матча в разных турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач. Команда вместе с ним завоевала титул чемпиона Словении, а россиянин стал лучшим бомбардиром турнира с 12 голами.