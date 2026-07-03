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3 июля, 04:50

«Фиорентина» отдала Бельтрана в аренду в «Ривер Плейт»

Павел Лопатко

«Фиорентина» договорилась об аренде нападающего Лукаса Бельтрана в «Ривер Плейте». Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 25-летний аргентинец играл в аренде в «Валенсии». В 30 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Именно из «Ривер Плейта» Бельтран переходил в «Фиорентину» за 19,7 миллиона евро в 2023 году. Его контракт с итальянским клубом действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость экс-игрока сборной Аргентины в 8 миллионов евро.

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ФК Ривер Плейт
ФК Фиорентина
Лукас Бельтран
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