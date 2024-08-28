Уругвайский полузащитник Хуан Искьердо умер в возрасте 27 лет

Ушел из жизни уругвайский полузащитник «Насьональ» Хуан Искьердо, сообщает пресс-служба клуба. Футболисту было 27 лет.

22 августа игрок потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес матча с «Сан-Паулу». Футболист упал на газон на 84-й минуте без какого-либо контакта с соперниками. Его доставили в больницу. Позже клуб сообщил, что у Искьердо проблемы из-за сердечной аритмии.

«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо», — говорится в сообщении.

Хуан выступал за «Насьональ» с 2024 года, также он играл за уругвайские «Ливерпуль», «Монтевидео», «Атлетико Сан-Луис», «Пеньяроль» и «Серро».