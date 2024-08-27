Консейсау перешел в «Ювентус» из «Порту» на правах аренды

Нападающий сборной Португалии и «Порту» Франсишку Консейсау перешел в «Ювентус» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба туринской команды.

Сообщалась, что в контракте в аренде из «Порту» не включена опция обязательного выкупа игрока.

Контракт 21-летнего форварда с португальской командой рассчитан до лета 2029 года.

В минувшем сезоне Консейсау участвовал в 43 матчах во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 8 результативных передеч.