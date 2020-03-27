«Торпедо-БелАЗ» победило «Белшину», в матче сыграли пять россиян
«Торпедо-БелАЗ» обыграло «Белшину» во втором туре чемпионата Белоруссии. Единственный мяч провел Валерий Горбачик. В составах команд вышли пятеро россиян. За «Торпедо-БелАЗ» сыграли Виталий Устинов и Дмитрий Яшин, за «Белшину» — Михаил Башилов, Роман Салимов и Евгений Скобликов.
Также в игре принял участие ряд белорусских футболистов, имеющих опыт выступления в России. Самый известный — защитник автозаводцев Максим Бордачев, выступавший за «Томь», «Ростов» и «Оренбург».
Чемпионат Белоруссии — единственный турнир Европы, не приостановленный из-за коронавируса. Игры стартовали в срок и со зрителями.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
2-й тур
«Торпедо-БелАЗ» — «Белшина» — 1:0 (0:0)
Гол: Горбачик, 50.
«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Бордачев, Щербо, Яшин, Хачатурян, Павлюковец, Габриэл Рамос (Афанасьев, 77), Кухарчик (Николаевич, 58), Антилевский, Горбачик (Юсов, 66).
«Белшина»: Туранок, Одеоибо, Ясюкевич, Рочев, Скобликов, Башилов, Глебко (Новик, 70), Салимов (Рекиш, 84), Бордуков, Кучинский, Ковель.
Предупреждения: Салимов, 45. Кухарчик, 54.
Судья: Кульбаков.
27 марта. Жодино. Стадион «Торпедо».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/