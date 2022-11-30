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Сегодня, 18:00

«Кармиотисс» сделал заявление о Дзюбе: «Было бы честью для нас и для кипрского футбола, если бы он присоединился к нашей команде»

Иван Шитик
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский., «СЭ»

Пресс-служба кипрского клуба «Кармиотисса» выступила с заявлением относительно слов якобы начальника команды Янниса Виолариса. Вчера в Sport24 появилась цитата Виолариса об интересе киприотов к российскому нападающему Артему Дзюбе. По его словам, он никогда ничего не слышал о таком игроке.

«Руководство клуба хотело бы прояснить заявление, которое было сделано 29 ноября 2022 года. Российский журналист задал вопрос относительно футболиста Артема Дзюбы. Ответ последовал от человека, которые не имеет отношения к нашему клубу. Генеральный менеджер клуба Антони Антониу и президент клуба Димитрий Пунин не знает человека по имени Яннис Виоларис. Футболист Артем Дзюба хорошо известен любителям футбола во всем мире. Было бы честью для нас и для кипрского футбола, если бы он присоединился к нашей команде», — говорится в заявлении клуба.

34-летний россиянин сейчас находится без команды после разрыва контракта с турецким «Адана Демирспор».

После 12 туров «Кармиотисса» занимает 7-е место в таблице чемпионата Кипра.

Артем Дзюба
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