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Сегодня, 18:33

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Натхо продлил контракт с «Партизаном»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бибрас Натхо (справа).
Фото ФК «Партизан».

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо продлил контракт с «Партизаном», сообщает пресс-служба сербской команды.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Я надеюсь завершить свою карьеру здесь и остаться в этом клубе надолго», — заявил Натхо.

В нынешнем сезоне 34-летний Натхо провел за «Партизан» 15 матчей в чемпионате Сербии и забил 7 голов.

Натхо играл за армейцев с 2014 по 2018 год. В составе красно-синих он становился чемпионом России в сезоне-2015/16.

Также полузащитник выступал за «Рубин» с 2010-го по 2013-й, вместе с которым выигрывал Кубок и Суперкубок России.

Бибрас Натхо
ФК Партизан
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