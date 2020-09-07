Бывший нападающий «Спартака» Веллитон останется играть в ОАЭ
14:19
Нападающий Веллитон, известный в России по выступлению за «Спартак», сменил команду. 33-летний футболист перешел в клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ, за который уже выступал с 2017 по 2019 год. С бразильцем был заключен контракт на один сезон.
Последним клубом форварда был другой клуб из ОАЭ «Аль-Васль».
В «Спаратке» Веллитон выступал с 2007 по 2014 год. С красно-белыми он трижды выигрывал серебряные медали чемпионата России, а также два раза становился лучшим бомбардиром РПЛ.