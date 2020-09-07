Бывший нападающий «Спартака» Веллитон останется играть в ОАЭ

Нападающий Веллитон, известный в России по выступлению за «Спартак», сменил команду. 33-летний футболист перешел в клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ, за который уже выступал с 2017 по 2019 год. С бразильцем был заключен контракт на один сезон.

King returns to White Castle ?



Officially; #SharjahFC finished procedures for contracting Welliton Soares with a contract for one season. pic.twitter.com/OQmTiG6cfQ — Sharjah ??? ??? (@SharjahFC) September 6, 2020

Последним клубом форварда был другой клуб из ОАЭ «Аль-Васль».

В «Спаратке» Веллитон выступал с 2007 по 2014 год. С красно-белыми он трижды выигрывал серебряные медали чемпионата России, а также два раза становился лучшим бомбардиром РПЛ.