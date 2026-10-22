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Борнмут — Милан: счет и результаты матчей Лиги Европы 22 октября 2026

«Милан» в меньшинстве разгромно уступил «Борнмуту» в Лиге Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Удаление Майка Меньяна.
Фото Getty Images

«Милан» на выезде проиграл «Борнмуту» в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы — 0:3.

Хозяева дважды реализовали пенальти в первом тайме. На седьмой минуте отличился Джастин Клюйверт, а на 32-й — Маркус Тавернье.

Перед вторым голом «Борнмута» гости остались вдесятером — на 28-й минуте красную карточку получил вратарь «Милана» Майк Меньян, который схватил соперника за лицо.

На 84-й минуте Амин Адли довел счет до разгромного.

«Милан» потерпел второе поражение в трех матчах и с 3 очками занимает 24-е место в таблице общего этапа Лиги Европы. «Борнмут» (9 очков) одержал третью победу и делит с четырьями командами лидерство по очкам.

В параллельных матчах «Бешикташ» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью (2:2), «Хоффенхайм» разгромил «Лион» (3:0), «Бенфика» победила «Омонию» (4:1), а «Целе» и «Зальцбург» обменялись двумя голами *(2:2).

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Виталити Стэдиум (Борнмут)
Борнмут
3:0
Милан
Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Бешикташ
2:2
Кристал Пэлас
Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. ПреЗеро Арена (Зинсхайм)
Хоффенхайм
3:0
Лион
Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. ГСП (Никосия)
Омония
1:4
Бенфика
Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Целе (Целе)
Целе
2:2
Зальцбург

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Лига Европы УЕФА
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ФК Милан
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