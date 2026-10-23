Викарио: «Досадный результат с учетом того, что «Ювентус» показал во втором тайме»

Вратарь «Ювентуса» Гульельмо Викарио прокомментировал ничью с «Ренном» (2:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Досадный результат с учетом того, что «Ювентус» показал во втором тайме. Мы заслуживали победу, но этому не суждено было случиться. «Ренн» был физически силен, и это доставило нам определенные сложности, но мы все равно сделали все для победы. Надо вынести свои позитивные моменты из того, как мы реагировали на сложности первого тайма, и двигаться дальше», — приводит официальный сайт УЕФА слова Викарио.

«Ювентус» набрал 7 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЕ. «Ренн» идет на 13-й строчке — 5 очков.