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Викарио: «Досадный результат с учетом того, что «Ювентус» показал во втором тайме»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Ювентуса» Гульельмо Викарио прокомментировал ничью с «Ренном» (2:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Досадный результат с учетом того, что «Ювентус» показал во втором тайме. Мы заслуживали победу, но этому не суждено было случиться. «Ренн» был физически силен, и это доставило нам определенные сложности, но мы все равно сделали все для победы. Надо вынести свои позитивные моменты из того, как мы реагировали на сложности первого тайма, и двигаться дальше», — приводит официальный сайт УЕФА слова Викарио.

«Ювентус» набрал 7 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЕ. «Ренн» идет на 13-й строчке — 5 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига Европы УЕФА
ФК Ренн
ФК Ювентус
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