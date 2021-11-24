Первое место в группе — не фантастика! Расклады, при которых «Спартак» напрямую попадет в 1/8 Лиги Европы
«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. После этого матча положение команд в группе С выглядит так.
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И
|
В
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Н
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П
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М
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О
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5
|
2
|
1
|
2
|
9-9
|
7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
12-8
|
7
|
4
|
2
|
0
|
2
|
3-7
|
6
|
4
|
1
|
2
|
1
|
7-7
|
5
Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.
Оставшиеся матчи
5-й тур, 25 ноября: Лестер — Легия
6-й тур, 9 декабря: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.
«Спартак» вышел на первое место в группе после победы над «Наполи» и претендует на то, чтобы попасть напрямую в 1/8 финала турнира. Рассмотрим расклады, при которых это произойдет:
— «Спартак» обыграет «Легию», а «Лестер» потеряет очки хотя бы в одном из двух матчей;
— Все три оставшихся матча в группе закончатся вничью. Тогда у «Спартака», «Наполи» и «Легии» будет по 8 очков, а у «Лестера» — 7. В очных матчах внутри «подгруппы» из трех команд у «Спартака» 7 баллов, у «Наполи» — 6, у «Легии» — 4, поэтому красно-белые станут первыми.
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