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Первое место в группе — не фантастика! Расклады, при которых «Спартак» напрямую попадет в 1/8 Лиги Европы

Стали известны расклады, при которых «Спартак» напрямую попадет в 1/8 Лиги Европы
20:55
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. После этого матча положение команд в группе С выглядит так.

И

В

Н

П

М

О

Спартак

5

2

1

2

9-9

7

Наполи

5

2

1

2

12-8

7

Легия

4

2

0

2

3-7

6

Лестер

4

1

2

1

7-7

5

Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Оставшиеся матчи
5-й тур, 25 ноября: Лестер — Легия
6-й тур, 9 декабря: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.

«Спартак» вышел на первое место в группе после победы над «Наполи» и претендует на то, чтобы попасть напрямую в 1/8 финала турнира. Рассмотрим расклады, при которых это произойдет:

— «Спартак» обыграет «Легию», а «Лестер» потеряет очки хотя бы в одном из двух матчей;

— Все три оставшихся матча в группе закончатся вничью. Тогда у «Спартака», «Наполи» и «Легии» будет по 8 очков, а у «Лестера» — 7. В очных матчах внутри «подгруппы» из трех команд у «Спартака» 7 баллов, у «Наполи» — 6, у «Легии» — 4, поэтому красно-белые станут первыми.

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»