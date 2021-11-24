«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. После этого матча положение команд в группе С выглядит так.

И В Н П М О Спартак 5 2 1 2 9-9 7 Наполи 5 2 1 2 12-8 7 Легия 4 2 0 2 3-7 6 Лестер 4 1 2 1 7-7 5

Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Оставшиеся матчи

5-й тур, 25 ноября: Лестер — Легия

6-й тур, 9 декабря: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.

«Спартак» вышел на первое место в группе после победы над «Наполи» и претендует на то, чтобы попасть напрямую в 1/8 финала турнира. Рассмотрим расклады, при которых это произойдет:

— «Спартак» обыграет «Легию», а «Лестер» потеряет очки хотя бы в одном из двух матчей;

— Все три оставшихся матча в группе закончатся вничью. Тогда у «Спартака», «Наполи» и «Легии» будет по 8 очков, а у «Лестера» — 7. В очных матчах внутри «подгруппы» из трех команд у «Спартака» 7 баллов, у «Наполи» — 6, у «Легии» — 4, поэтому красно-белые станут первыми.