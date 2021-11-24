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Колосков — о победе над «Наполи»: «Игры у «Спартака» как не было, так и нет»

20:52
24 ноября. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 ноября. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Я до матча говорил, что у меня есть все основания предполагать победу «Спартака». Конечно, приятно, что «Спартак» выиграл, тем более у такой сильной команды, добавил баллов в копилку. Но радости от игры нет. Просто нет игры у «Спартака». Посмотрите на «Наполи» во втором тайме. Хоть они и были без многих основных игроков, но приятно смотреть, как команда играет в футбол. У нас же какие-то рывки: то рванут, то просядут, то на каком-нибудь отскоке сыграют, то получат какой-то фол непонятный, то используют какие-то маленькие футбольные хитрости. Целостности игры, которая оставляет приятное послевкусие или просто создает приподнятое настроение, нет. Результат замечательный, добавили очков в наш рейтинг. Но игры как не было, так и нет», — сказал Колосков «СЭ».

После этой победы «Спартак» с 7 очками возглавил группу C.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»