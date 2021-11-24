Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Я до матча говорил, что у меня есть все основания предполагать победу «Спартака». Конечно, приятно, что «Спартак» выиграл, тем более у такой сильной команды, добавил баллов в копилку. Но радости от игры нет. Просто нет игры у «Спартака». Посмотрите на «Наполи» во втором тайме. Хоть они и были без многих основных игроков, но приятно смотреть, как команда играет в футбол. У нас же какие-то рывки: то рванут, то просядут, то на каком-нибудь отскоке сыграют, то получат какой-то фол непонятный, то используют какие-то маленькие футбольные хитрости. Целостности игры, которая оставляет приятное послевкусие или просто создает приподнятое настроение, нет. Результат замечательный, добавили очков в наш рейтинг. Но игры как не было, так и нет», — сказал Колосков «СЭ».

После этой победы «Спартак» с 7 очками возглавил группу C.