«Динамо» потроллило «Спартак» после поражения от «Легии»
19:46
Пресс-служба московского «Динамо» пошутила над «Спартаком» после поражения команды от «Легии» (0:1) в матче группового турнира Лиги Европы.
? @LegiaWarszawa pic.twitter.com/44HbIq694Z— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) September 15, 2021
В сообщении опубликован подмигивающий смайл и ссылка на страницу «Легии», а также видео, игроки «Динамо» аплодируют.
Единственный гол на 90+1-й минуте забил косовский полузащитник Лирим Кастрати.
В группе С также выступают «Лестер» и «Наполи». Эти команды завтра сыграют в Лестере. Начало в 22.00 по московскому времени.
Во втором туре «Спартак» на выезде сыграет с «Наполи». Матч состоится 30 сентября.
Читайте также
16
Зачет
vs
26
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю