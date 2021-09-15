«Динамо» потроллило «Спартак» после поражения от «Легии»

Пресс-служба московского «Динамо» пошутила над «Спартаком» после поражения команды от «Легии» (0:1) в матче группового турнира Лиги Европы.

В сообщении опубликован подмигивающий смайл и ссылка на страницу «Легии», а также видео, игроки «Динамо» аплодируют.

Единственный гол на 90+1-й минуте забил косовский полузащитник Лирим Кастрати.

В группе С также выступают «Лестер» и «Наполи». Эти команды завтра сыграют в Лестере. Начало в 22.00 по московскому времени.

Во втором туре «Спартак» на выезде сыграет с «Наполи». Матч состоится 30 сентября.