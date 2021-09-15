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Смородская — о поражении «Спартака»: «Намыли новый позор! На это больно смотреть!»

19:48
Ольга Смородская. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ольга Смородская. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение «Спартака» в первом матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Ужас! Это не позор, а уже какой-то плачь. Что творится в команде? «Легия» на 16-м месте из 18-ти в Польше! У «Спартака» нет никакой атаки, никаких ударов по воротам. На это больно смотреть! Нет взаимопонимания на поле, никакого единого порыва. Ничего нет! Я не считаю, что это виноват Руй Витория. Дело в том, какую «блестящую» трансферную кампанию провел «Спартак». Вчера «Зенит» выпустил своих новичков, буквально с самолета спрыгнули на поле! Видно, что есть качественное усиление и свои игроки у «Зенита». А у «Спартака» что? Никаких трансферов не провели. Причем тут Руй Витория, если команда потухшая. Был утрачен спартаковский дух», — отметила Смородская.

По ее словам, дело не в результате, а в качестве игры «Спартака»:

«Я не считаю, что это Руй Витория развалил команду за лето. Там развальщиков выше крыше. Намыли новый позор. Стыдная игра! Дело даже не в результате. Просто нет игры. Ужасно!», — добавила Смородская.

Победный гол был забит в уже добавленное ко второму тайму время. Отличился полузащитник «Легии» Лирим Кастрати, который поразил ворота москвичей на 91-й минуте.

Другой матч этой группы между «Наполи» и «Лестером» состоится в четверг, 16 сентября.

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Артем Бухаев все материалы автора

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