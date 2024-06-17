Спаситель-Эриксен, голландский успех и экономные англичане. Как прошел третий день Евро

Было нескучно.

Словения — Дания: Эриксен подарил надежду

В матче Словении и Дании было две интриги — в каком качестве на Евро вернутся словенцы (последний раз они играли на турнире 24 года назад) и пришла ли в себя Дания после провала на чемпионате мира.

Примечательно, что болельщики не получили ответов ни на один из вопросов. Команды выдали пока один из самых серых матчей на турнире — словенцы не оказали практически никакого сопротивления, а датчане свое давление не превратили в победу. В итоге — первая ничья на Евро-2024.

Из позитивного — гол Кристиана Эриксена. Полузащитник на прошлом Евро, почти ровно четыре года назад, перенес инфаркт. Но выжил, восстановился, вернулся в футбол, в сборную и на Евро — и забил! Это красивая история, и она дает надежду на то, что как минимум датчане еще подарят что-то прекрасное зрителям.

Кристиан Эриксен забил гол сборной Словении. Фото Global Look Press

Польша — Нидерланды: голландцы приятно удивили

Матчи группы D открыли два кадровых страдальца — поляки и голландцы растеряли группы атаки и полузащиты соответственно. Что они могли показать в таких куцых составах, без Левандовски и де Йонга, было тайной. Впрочем, разгадать ее удалось довольно быстро.

Поляки подвига не совершили — без двух лидеров нападения шансов на равную игру с Нидерландами практически не было. А вот «оранжевые», даже в усеченном виде, с первых и до последних минут не снижали темп. Их победа была вопросом времени, и грамотной заменой Вехгорста Роналд Куман все решил — 2:1.

Для голландских болельщиков такая форма «оранжевых» — наверное, приятный сюрприз. Впереди матч с Францией, и Нидерланды точно не выглядят заранее приговоренной командой. Чего не скажешь о Польше — симпатичные до турнира, сейчас бело-красные больше походят на заранее обреченный на провал коллектив.

Ваут Вегхорст радуется голу в ворота сборной Польши. Фото Reuters

Сербия — Англия: а разговоров-то было...

Пожалуй, даже о матче открытии говорили не так много, как о вполне дежурной встрече Сербии и Англии. Вмешалась политика — британские медиа пугали болельщиков страшными сербскими ультрас, приехавшими по душу островных гостей. На фоне ожиданий от, пожалуй, сильнейшего состава в английской истории, ожидалась очень горячая игра.

Что в итоге? Скромная победа Англии 1:0 при пяти ударах в створ на двоих. Конечно, совсем уж скучной игру не назовешь, но явно не такого накала ожидали мы все в самом распиаренном матче чемпионата Европы. Болельщики тоже вели себя тихо — но тут это скорее хорошо, чем плохо.

Вероятно, Гарет Саутгейт по примеру прошлого Евро, в котором Англия остановилась в финале, решил экономить силы и держать своих звезд в узде. Окей, вопросов нет, в прошлый раз вроде сработало... Хотя не совсем. Но тут решать главному тренеру.