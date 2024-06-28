Президент Сербии зол. Дело не только в вылете сборной: она отправилась в Германию на хорватском самолете!
Председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что национальная футбольная команда отправилась в Германию на чемпионат Европы на хорватском самолете. Она подчеркнула, что президент Сербии Александр Вучич, узнав об этом, был в ярости: «Это чистая правда, и это позор. Вучич был очень зол, — сказала Брнабич в эфире Happy TV. — У нас есть Air Serbia, и мы все пользуемся этой авиакомпанией. Это наша гордость».
Она отметила, что руководство страны подняло эту тему только сейчас, потому что дожидалось вылета сербской сборной из турнира и не хотело отвлекать футболистов от матчей. Брнабич добавила: «Очень важно и необходимо выяснить, как это произошло и кто несет ответственность за то, что делегация сборной Сербии летела на хорватском самолете».
Не остался в стороне и генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович. Он прокомментировал ситуацию так: «На самом деле перелетом занималась не хорватская, а немецкая авиакомпания. Менеджер национальной сборной обычно нанимает чартерные рейсы для нужд команды в ситуациях, когда у нас нет доступных самолетов Air Serbia. Мы ищем наилучшее возможное решение в соответствии с нашими возможностями. Мы этого не знали: самолет был немецкий, все было на немецком, но позже выяснилось, что на нем хорватская маркировка. Я последний человек, который нанял бы хорватский самолет».
Шурбатович также отметил, что уходит со своего поста. Должность покинул и вице-президент Футбольного союза Сербии Бранислав Недимович. Судьба тренерского штаба пока не решена.
Добавим, что президент Сербии Александр Вучич был сильно раздосадован ранним вылетом команды. Он сказал: «Сербия не банановая республика, где важные решения принимаются в одночасье на эмоциях. Я не буду в это вмешиваться, но мы вложили много денег в инфраструктуру, в зарплаты чиновников и тренеров. Это провал. Да, это спорт, но мы вложили в этот спорт много денег. Не проблема проиграть Англии, Германии или Испании. Но если ты уступаешь Словении, чьи игроки в три раза дешевле сербских, а гол забивает игрок из «Целе», который зарабатывает 5000 евро, то это проблема».
На чемпионате Европы сборная Сербии не смогла выйти из группы. Команда Драгана Стойковича уступила Англии (0:1) и дважды сыграла вничью — со Словенией (1:1) и Данией (0:0).