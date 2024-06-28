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Сегодня, 09:15

Президент Сербии зол. Дело не только в вылете сборной: она отправилась в Германию на хорватском самолете!

Сборная Сербии отправилась на Евро-2024 на хорватском самолете
Гоша Чернов
Корреспондент
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Фото Global Look Press
Президент Сербии Александр Вучич.
Фото Global Look Press
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Скандал уже после схода балканской команды.

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что национальная футбольная команда отправилась в Германию на чемпионат Европы на хорватском самолете. Она подчеркнула, что президент Сербии Александр Вучич, узнав об этом, был в ярости: «Это чистая правда, и это позор. Вучич был очень зол, — сказала Брнабич в эфире Happy TV. — У нас есть Air Serbia, и мы все пользуемся этой авиакомпанией. Это наша гордость».

Она отметила, что руководство страны подняло эту тему только сейчас, потому что дожидалось вылета сербской сборной из турнира и не хотело отвлекать футболистов от матчей. Брнабич добавила: «Очень важно и необходимо выяснить, как это произошло и кто несет ответственность за то, что делегация сборной Сербии летела на хорватском самолете».

Не остался в стороне и генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович. Он прокомментировал ситуацию так: «На самом деле перелетом занималась не хорватская, а немецкая авиакомпания. Менеджер национальной сборной обычно нанимает чартерные рейсы для нужд команды в ситуациях, когда у нас нет доступных самолетов Air Serbia. Мы ищем наилучшее возможное решение в соответствии с нашими возможностями. Мы этого не знали: самолет был немецкий, все было на немецком, но позже выяснилось, что на нем хорватская маркировка. Я последний человек, который нанял бы хорватский самолет».

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Шурбатович также отметил, что уходит со своего поста. Должность покинул и вице-президент Футбольного союза Сербии Бранислав Недимович. Судьба тренерского штаба пока не решена.

Добавим, что президент Сербии Александр Вучич был сильно раздосадован ранним вылетом команды. Он сказал: «Сербия не банановая республика, где важные решения принимаются в одночасье на эмоциях. Я не буду в это вмешиваться, но мы вложили много денег в инфраструктуру, в зарплаты чиновников и тренеров. Это провал. Да, это спорт, но мы вложили в этот спорт много денег. Не проблема проиграть Англии, Германии или Испании. Но если ты уступаешь Словении, чьи игроки в три раза дешевле сербских, а гол забивает игрок из «Целе», который зарабатывает 5000 евро, то это проблема».

Президент Сербии Александр Вучич.
Фото Global Look Press

На чемпионате Европы сборная Сербии не смогла выйти из группы. Команда Драгана Стойковича уступила Англии (0:1) и дважды сыграла вничью — со Словенией (1:1) и Данией (0:0).

Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
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