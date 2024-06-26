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Ни уму ни сердцу. Сербия на Евро-2024 была копией обычного состояния сборной России

Сербия заняла последнее место в группе C и вылетела с Евро-2024
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболист сборной Сербии Александар Митрович.
Александар Митрович после матча с Данией.
Фото AFP
Игорь Рабинер — об очередном неудачном турнире сборной Сербии.

Вылет сборной Сербии с нулем побед, одним голом и последним местом в группе меня не удивил. В заголовке текста после спасения на последних секундах со словенцами я задавался вопросом, не повторят ли сербы историю нашей сборной на Евро-2016 (по аналогии с отыгрышем в концовке у Англии и беспросветным всем остальным). Так и произошло.

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Игры у команды на турнире не было — и она с небес на нее не свалилась. И неслучайно два молодых журналиста из Сербии говорили мне на базе команды в Аугсбурге еще до первого матча, что если перед Катаром нация была в эйфории и ожидании, то провал там разрушил очень многие надежды, и теперь никто от команды особо ничего не ждет. Они, правда, надеялись от противного, что это отсутствие пресса ожиданий и приведет к результату, но чудес не бывает.

Снова слабо сработал Пикси, Драган Стойкович, и только статус любимца нации в роли футболиста, вероятно, убережет его сейчас от жесточайшей критики. Но от отставки — не должен. Два провала и невыхода из группы на чемпионатах мира и Европы — это для нее уже вполне достаточно.

Драган Стойкович.
Фото Global Look Press

Я заехал на сербскую базу на следующий день после спасительного гола Луки Йовича словенцам, подарившего стране надежду. Тогда неожиданно для сербских журналистов общаться с ними пришел сам Стойкович, а не кто-то из игроков. После долгой, 40-минутной, пресс-конференции я спросил коллег, в чем была суть и почему главный тренер вдруг вышел к журналистам и на следующий день после матча.

Суть ответа была в том, что это — явно мотивационная акция. Стойкович зарядил эмоциональную речь о том, как вся нация должна объединиться вокруг команды, что адресовалось и журналистам. Чем больше цитат тренера в СМИ — тем меньше остается пространства для критики в адрес его и команды. Пикси исходил именно из этого. С пиаровской точки зрения — наверное, помогло.

Выиграть в третьем матче у датчан — нет. И вряд ли могло помочь с таким футболом, как на этом турнире (и разве только на нем?) у сербов. Как ни удивительно, с Евро-2000, когда страна еще называлась Югославией, она в финальные турниры Евро не выходила, а на ЧМ если и была, то до плей-офф не добиралась, а единственную победу, имевшую турнирное значение, одержала в 2010-м при Радомире Античе. Ныне уже покойном.

На контрасте с теми же австрийцами, которые вряд ли превосходят Сербию по классу отдельно взятых игроков (на одну звезду у Сербии в лице Влаховича приходится одна у Австрии — Забитцер), сербы на немецких полях были абсолютно серы. Ни уму ни сердцу.

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Люди, привыкшие болеть за сборную России, а на этом турнире переключившиеся на сербов, наверняка испытали дежавю. Ровно такие же ощущения оставались в большинстве случаев (за исключением Евро-2008, ЧМ-2018 и, пожалуй, Евро-2012, где все, по крайней мере, начиналось очень перспективно) на больших турнирах от сборной России.

Что тут удивляться — братья же. Со схожим менталитетом. А значит, и проблемами тоже.

Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
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