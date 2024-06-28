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Золотые серьги и черный корсет. Джорджина болеет за Криштиану на Евро

Отдел фото «СЭ»
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Джорджина Родригес на матче сборной Португалии против команды Турции в Дортмунде. 22 июня 2024 года.
Фото Getty Images

Джорджина не больше матча с Грузией?

Во время чемпионата Европы объективы многочисленных фотокорреспондентов направлены не только на футбольное поле, но часто разворачиваются в противоположную сторону. На трибунах можно запечатлеть яркие наряды болельщиков и сделать снимки жен, подруг и других близких людей звезд футбола.

Фото AFP

Джорджина Родригес, невеста нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, в популярности немногим уступает своему знаменитому возлюбленному. За романом модели и одного из лучших футболистов в истории следят с 2016 года. Родригес регулярно посещает матчи Роналду, в том числе на крупных турнирах. Два года назад ездила на чемпионат мира в Катар.

Фото Global Look Press

Во время первого матча сборной Португалии против Чехии на Евро-2024 подруги Криштиану на игре не оказалось. Вряд ли она осталась незамеченной на стадионе в Лейпциге. Джорджина любит привлечь к себе внимание. Болельщики и фотокорреспонденты удивлялись: «Где Родригес?»

Фото Reuters

В ожидании Джорджины, победы и первого гола Роналду на шестом для капитана сборной Португалии чемпионате Европы болельщики пришли на игру команды против Турции. Одна из фанаток в маске подруги Криштиану подняла плакат, на котором попросила у футболиста жениться или подарить футболку.

Фото Global Look Press

30-летняя девушка Криштиану не заметила соперницу и эффектно появилась в ложе VIP в джинсах, кожаной куртке и стильном корсете.

Фото Reuters

Многие обратили внимание на шикарные золотые серьги Джорджины, усыпанные бриллиантами.

Фото Reuters

Рядом с девушкой находился старший сын Роналду — четырнадцатилетний Криштиану-младший.

Фото Reuters

Победу сборной Португалии над турками со счетом 3:0 и досрочный выход в плей-офф подруга Криштиану встретила в шарфе цветов национальной команды, улыбкой, аплодисментами и надеждой на то, что Роналду сумеет поразить ворота соперника в следующей игре.

Фото Reuters

Перед матчем с Грузией она разместила у себя в соцсетях снимок португальского болельщика, обыгравшего ее имя и название соперника. Понятно, кто оказался важнее.

Фото Соцсети

На стадион в Гельзенкирхене Джорджина пришла в футболке своего гражданского супруга и заплела стильные косички.

Фото Getty Images

С хорошим настроением Родригес делала селфи перед матчем.

Фото Getty Images

Настроение подруги Роналду изменилось после того, как сборная Португалии пропустила гол на второй минуте от Хвичи Кварацхелии.

Фото Reuters

Вместе с детьми она досматривала матч не в самом лучшем настроении. Криштиану Роналду нервничал на поле и был заменен в середине второго тайма.

Фото Reuters

1 июля Португалия встретится в 1/8 финала со Словенией. В каком психологическом состоянии выйдет на поле Криштиану Роналду, в том числе зависит от его подруги. Искренние чувства способны совершать чудеса, даже когда вам немного за тридцать. Семья Роналду мечтает о победе на Евро-2024.

Фото Соцсети
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Джорджина Родригес
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