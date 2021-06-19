Заболотный рассказал, что сборная России нарабатывает вариант с игрой в два нападающих

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал, что команда нарабатывает вариант с игрой в два форварда.

«На Евро очень хорошо действуют тактически все команды, играют быстро и агрессивно. Очень большой турнир, мне приятно здесь находиться. В борьбу идти не боюсь, хорошо, когда судьи дают играть. Для футболистов это приятный фактор.



Почему у нас только один мяч за 2 матча? Это необъяснимо. У кого-то пока вообще голов нет. Но мы всегда работаем над реализацией. Вариант с двумя нападающими нарабатываем, на такую схему можно перестроиться. Все будет зависеть от сценария матча, есть и другие схемы», — сказал Заболотный.

21 июня пройдет матч Россия — Дания. Встреча состоится в Копенгагене, начало — в 22.00 (мск). Россияне с 3 очками занимают второе место в группе B, датчане без очков — на четвертой строчке.