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В Госдуме отреагировали на избиение российского болельщика украинцами

11:50
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Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод, который произошел во время матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2 д.в.). Во время матча украинские фанаты разорвали майку болельщику с флагом России.

«Наш болельщик понимал прекрасно, куда он идет и в какой форме. Хулиганство могло случиться, оно и произошло. Взрослые люди должны оценивать ситуацию. А то, что российский болельщик поддерживал Украину, — молодец. И я болел за украинцев. Это красит человека, но не красит тех, кто решил с ним вот так поступить», — сказал Валуев «СЭ»

После матча Telegram-канал OFNEWS опубликовал фотографии, на которых болельщик, который перед игрой фотографировался с флагом России с украинским фанатом, держится за лицо. На нем уже нет российского флага, а его футболка порвана.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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