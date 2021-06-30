Пять лет назад английские газеты называли Стерлинга непристойным. Теперь он принес первую победу над Германией за 55 лет

В Twitter сравнили первые полосы газеты The Sun 30 июня 2021 года и 2016 года.

В 2016 году англичане в 1/8 финала Евро уступили Исландии со счетом 1:2. По прилете в Лондон Рахим Стерлинг поругался с болельщиками, а в СМИ попали фото его роскошного дома.

«Неудачник Англии сходит с самолета и оскорбляет фанатов, демонстрируя ослепляющий дом. Непристойный Стерлинг», — так было написано на первой полосе The Sun в 2016 году.

«55 лет боли никогда не останавливали нас, Рахим», — написано на первой полосе The Sun в 2021 году.

exactly five years apart. progress. pic.twitter.com/5a0fhGFoKV — Henry Mance (@henrymance) June 29, 2021

26-летний форвард провел на турнире все четыре матча и отметился тремя голами. Сборная Англии в 1/4 финала встретится с Украиной, которая обыграла Швецию (2:1 д.в.). Матч пройдет 3 июля в Риме и начнется в 22:00 мск.