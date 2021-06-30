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Пять лет назад английские газеты называли Стерлинга непристойным. Теперь он принес первую победу над Германией за 55 лет

11:20
Рахим Стерлинг. Фото Reuters
Рахим Стерлинг. Фото Reuters
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В Twitter сравнили первые полосы газеты The Sun 30 июня 2021 года и 2016 года.

В 2016 году англичане в 1/8 финала Евро уступили Исландии со счетом 1:2. По прилете в Лондон Рахим Стерлинг поругался с болельщиками, а в СМИ попали фото его роскошного дома.

«Неудачник Англии сходит с самолета и оскорбляет фанатов, демонстрируя ослепляющий дом. Непристойный Стерлинг», — так было написано на первой полосе The Sun в 2016 году.

«55 лет боли никогда не останавливали нас, Рахим», — написано на первой полосе The Sun в 2021 году.

26-летний форвард провел на турнире все четыре матча и отметился тремя голами. Сборная Англии в 1/4 финала встретится с Украиной, которая обыграла Швецию (2:1 д.в.). Матч пройдет 3 июля в Риме и начнется в 22:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля