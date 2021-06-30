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Появилось видео драки украинских фанатов с болельщиком с флагом России на матче Швеция — Украина

11:48
Болельщики с флагами Украины и России на матче Швеция — Украина. Фото AFP
Болельщики с флагами Украины и России на матче Швеция — Украина. Фото AFP
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В сети появилось видео драки украинских фанатов с болельщиком с российским флагом на матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2 доп.вр.).

Несколько фанатов пытались напасть на болельщика, который пришел на игру с флагом России, но за него вступился его друг, который был на игре с флагом Украины. Видео драки можно посмотреть здесь.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет с Англией. Матч состоится в субботу, 3 июля, начало — в 22.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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