Швейцарский болельщик-телезвезда приехал в Санкт-Петербург и предсказал победу в четвертьфинале Евро с Испанией

Болельщик сборной Швейцарии Лука Лутенбах посетил матч команды против Испании в четвертьфинале Евро-2020.

«Наша команда выиграет со счетом 2:1», — заявил RT Лутенбах.

Болельщик прославился тем, что во время матча 1/8 финала между Швейцарией и Францией (3:3, 5:4 пен.) попал крупным планом в камеру едва не рыдающим за полминуты до гола швейцарцев, который перевел матч в овертайм.

После матча Лутенбах еще раз попал в трансляцию матча, уже радуясь победе.