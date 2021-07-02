Швейцарский болельщик-телезвезда приехал в Санкт-Петербург и предсказал победу в четвертьфинале Евро с Испанией
19:33
Болельщик сборной Швейцарии Лука Лутенбах посетил матч команды против Испании в четвертьфинале Евро-2020.
«Наша команда выиграет со счетом 2:1», — заявил RT Лутенбах.
Болельщик прославился тем, что во время матча 1/8 финала между Швейцарией и Францией (3:3, 5:4 пен.) попал крупным планом в камеру едва не рыдающим за полминуты до гола швейцарцев, который перевел матч в овертайм.
После матча Лутенбах еще раз попал в трансляцию матча, уже радуясь победе.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/881024-shveicarskii-bolelschik-lutenbah-pobeda-ispaniya
Результаты опроса
проголосовало: 8240Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Евро-2020?
Англия
14.1%
Испания
13.4%
Италия
37.6%
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