Эмоции одного и того же болельщика из Швейцарии за минуту: отчаяние и безумная радость

Сборная Франции встречается с национальной командой Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020.

На 90-й минуте сборная Швейцарии в лучших традициях футбольной драмы сравняла счет — 3:3. Автором гола стал Марио Гавранович.

Эмоции швейцарских болельщиков в этот момент сложно описать словами — их команда отыгралась с 1:3.

Как невозможно описать их разочарование, когда за минуту до этого гол швейцарцев был отменен из-за положения вне игры.