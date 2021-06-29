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Эмоции одного и того же болельщика из Швейцарии за минуту: отчаяние и безумная радость

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Эмоции болельщиков Швейцарии. Фото Twitter
Эмоции болельщиков Швейцарии. Фото Twitter
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Сборная Франции встречается с национальной командой Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020.

На 90-й минуте сборная Швейцарии в лучших традициях футбольной драмы сравняла счет — 3:3. Автором гола стал Марио Гавранович.

Эмоции швейцарских болельщиков в этот момент сложно описать словами — их команда отыгралась с 1:3.

Как невозможно описать их разочарование, когда за минуту до этого гол швейцарцев был отменен из-за положения вне игры.

Франция — Швейцария

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Иван Шитик все материалы автора
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