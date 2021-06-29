Эмоции одного и того же болельщика из Швейцарии за минуту: отчаяние и безумная радость
00:12
Сборная Франции встречается с национальной командой Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020.
На 90-й минуте сборная Швейцарии в лучших традициях футбольной драмы сравняла счет — 3:3. Автором гола стал Марио Гавранович.
Эмоции швейцарских болельщиков в этот момент сложно описать словами — их команда отыгралась с 1:3.
Как невозможно описать их разочарование, когда за минуту до этого гол швейцарцев был отменен из-за положения вне игры.
Читайте также
«Думали отказаться от программы Туктамышевой». Хореограф Никита Михайлов — об олимпийском сезоне и работе с топовыми фигуристами
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю