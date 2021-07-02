Гол Жорди Альбы переписали на швейцарца. Это 10-й автогол на Евро-2020
19:33
На Евро-2020 забит десятый мяч в свои ворота.
В матче 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания на 8-й минуте ударил по воротам защитник испанцев Жорди Альба. Мяч влетел в ворота рикошетом от Дениса Закарии.
Сначала гол записали на испанца, но затем в УЕФА решили, что автором автогола стал Закария. Это десятый мяч в свои ворота на турнире.
Результаты опроса
проголосовало: 6391Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Швейцария или Испания?
Швейцария
27.5%
Испания
72.5%
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю