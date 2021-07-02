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Гол Жорди Альбы переписали на швейцарца. Это 10-й автогол на Евро-2020

19:33
Гол сборной Испании. Фото Reuters
Гол сборной Испании. Фото Reuters
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На Евро-2020 забит десятый мяч в свои ворота.

В матче 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания на 8-й минуте ударил по воротам защитник испанцев Жорди Альба. Мяч влетел в ворота рикошетом от Дениса Закарии.

Сначала гол записали на испанца, но затем в УЕФА решили, что автором автогола стал Закария. Это десятый мяч в свои ворота на турнире.

Швейцария — Испания

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Евгений Петров все материалы автора

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