Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу сборной Швейцарии под руководством Мурата Якина над Италией (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«В «Спартаке» всегда бывшие лучше нынешних. Аксиома», — сказала Салихова «СЭ».

Якин был главным тренером «Спартака» с 2014 по 2015 год. Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где ее соперником станет победитель встречи между сборными Англии и Словакии.