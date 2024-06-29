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Сегодня, 23:34

Германия — Дания: Хаверц открыл счет с пенальти

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Сборная Германии открыла счет в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 против Дании на 53-й минуте после реализованного пенальти Кая Хавертца.

Ранее главный арбитр встречи Майкл Оливер дважды отменил взятие ворот: на 4-й минуте гол защитника немцев Нико Шлоттербека был незасчитан из-за нарушения правил в атаке, а на 48-й минуте был отменен забитый мяч игрока датчан Йоакима Андресона из-за офсайдного положения.

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча Германия — Дания.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
Дания
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
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