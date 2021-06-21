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Россия — Дания: датчане забили третий мяч

21 июня 2021, 23:36
Андреас Кристенсен. Фото AFP
Андреас Кристенсен. Фото AFP
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Сборная Дании забила третий мяч в ворота сборной России на Евро-2020.

На 80-й минуте отличился Андреас Кристенсен. Он забил дальним ударом.

Счет матча — 3:1.

Россия — Дания

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи