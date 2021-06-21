На 68-й минуте матча 3-го тура чемпионата Европы-2020 Россия — Дания арбитр Клеман Тюрпен принял спорное решение, наказав Янника Вестергора пенальти. Судья решил, что защитник датчан нарушил правила в единоборстве с Александром Соболевым. Так рефери видел случившееся в штрафной площади с той позиции, которую он занимал.

В том эпизоде Тюрпену, скорее, следовало продолжить игру. Но судья указал на 11-метровую отметку, и в этом случае видеоассистенты во главе с Франсуа Летексье не могли вмешаться, так как арбитр не допустил явную и очевидную ошибку.

Незадолго до этого, к счастью для нашей команды, избежал желтой карточки Федор Кудряшов. Для него предупреждение стало бы вторым в матче.