Россия — Дания: правильно ли назначен пенальти в пользу российской сборной?
21 июня 2021, 23:36
На 68-й минуте матча 3-го тура чемпионата Европы-2020 Россия — Дания арбитр Клеман Тюрпен принял спорное решение, наказав Янника Вестергора пенальти. Судья решил, что защитник датчан нарушил правила в единоборстве с Александром Соболевым. Так рефери видел случившееся в штрафной площади с той позиции, которую он занимал.
В том эпизоде Тюрпену, скорее, следовало продолжить игру. Но судья указал на 11-метровую отметку, и в этом случае видеоассистенты во главе с Франсуа Летексье не могли вмешаться, так как арбитр не допустил явную и очевидную ошибку.
Незадолго до этого, к счастью для нашей команды, избежал желтой карточки Федор Кудряшов. Для него предупреждение стало бы вторым в матче.
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