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Россия — Дания: Мехле довел счет до разгромного и посвятил гол Эриксену

21 июня 2021, 23:38
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Защитник сборной Дании Йоаким Мехле отличился в матче чемпионата Европы против России. Он довел преимущество датчан до крупного — 4:1.

Россия нарвалась на контратаку датчан и не смогла остановить быструю атаку соперника. Мехле вышел на ударную позицию и пробил точно в угол ворот.

После этого он сделал жест, показав 10-й номер. Таким образом, он посвятил этот гол полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену.

Россия — Дания

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи