Защитник сборной Дании Йоаким Мехле отличился в матче чемпионата Европы против России. Он довел преимущество датчан до крупного — 4:1.

Россия нарвалась на контратаку датчан и не смогла остановить быструю атаку соперника. Мехле вышел на ударную позицию и пробил точно в угол ворот.

После этого он сделал жест, показав 10-й номер. Таким образом, он посвятил этот гол полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену.