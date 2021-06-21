Россия — Дания: Мехле довел счет до разгромного и посвятил гол Эриксену
21 июня 2021, 23:38
Защитник сборной Дании Йоаким Мехле отличился в матче чемпионата Европы против России. Он довел преимущество датчан до крупного — 4:1.
Россия нарвалась на контратаку датчан и не смогла остановить быструю атаку соперника. Мехле вышел на ударную позицию и пробил точно в угол ворот.
После этого он сделал жест, показав 10-й номер. Таким образом, он посвятил этот гол полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену.
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11
Зачет
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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