Орещук: «Англии не хватало Грилиша на Евро-2024»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру сборной Англии на Евро-2024.

— Если Саутгейт уйдет, Англия заиграет веселее?

— Играть так, как Испания, она все равно не сможет. Красивый футбол — не для британцев. Силовой стиль у них в крови. Да и почему Саутгейт должен уходить? Команда у него управляемая, второй раз подряд вывел ее в финал чемпионата Европы. Пусть футбол не самый привлекательный, зато есть результат.

— Результат — но не титул.

— Думаю, Англия смотрелась бы иначе, если бы в последний момент не отцепили Грилиша. Его не хватало. Футболист яркий, озорной, точно добавил бы в игру свежих красок. Но парень своеобразный, к нему нужен подход. В сборной Саутгейт держит всех в жестких рамках, а Грилиш на поле любит самостоятельно принимать решения, без оглядки на тренера. Плюс в защите плохо отрабатывает. Наверное, поэтому и не взяли на Евро.