Роман Орещук: «Ямаль хорош отрезками. А Родри и Уильямс весь турнир отыграли на фантастическом уровне»

Бывший спортивный директор «Динамо» — об итогах Евро-2024.

Финал — на три с плюсом

— Вы видели много финалов. Как бы оценили этот — по пятибалльной шкале?

— На три с плюсом. Первый тайм вообще ужасный. За него можно поставить единицу. А вот второй был уже неплохой. На четверку. Вы помните, что я говорил накануне матча?

— Предрекали «дохлый» финал.

— Верно. Еще добавил: «Единственный шанс избежать закрытого футбола — забить в ворота Пикфорда как можно быстрее». Сделать это удалось лишь в начале второго тайма. И все, сразу пошла другая игра! Англичане перестали отсиживаться в обороне, помчались вперед, сравняли счет...

— Казалось, матч катится к дополнительному времени.

— Я тоже так думал. Гол Ойярсабаля не вытекал из логики игры. Но он забил, и это замечательно! Во-первых, избавил нас от тоскливейшей тридцатиминутки, в которой не было бы ни ударов, ни моментов. Обе команды осторожничали бы, просто ждали бы серию пенальти.

— Особенно Англия.

— Да. Тут, кстати, надо отдать должное Саутгейту. Он понимал, что испанцы мастеровитее, техничнее, наглее. У них отточена командная игра, быстро переходят из обороны в атаку. Как с ними справиться? Только за счет вязкого, прагматичного футбола, где все подчинено результату. Так и играли.

— Ну а что во-вторых?

— Испания — объективно сильнейшая команда турнира. Более того — единственная, выигравшая здесь абсолютно все матчи. Здорово, что именно ей и достался трофей. Заслужила!

— Значит, все справедливо?

— Как никогда! Не забывайте — у испанцев была тяжелейшая сетка, но они убрали и немцев, и французов. Англичанам в этом смысле повезло, у них дорога в плей-офф получилась попроще. А попали бы в четвертьфинале на Германию — через 90 минут поехали бы домой.

Джека Грилиша на Евро-2024 не взяли. Фото Global Look Press

Англии не хватало Грилиша

— Если Саутгейт уйдет, Англия заиграет веселее?

— Играть так, как Испания, она все равно не сможет. Красивый футбол — не для британцев. Силовой стиль у них в крови. Да и почему Саутгейт должен уходить? Команда у него управляемая, второй раз подряд вывел ее в финал чемпионата Европы. Пусть футбол не самый привлекательный, зато есть результат.

— Результат — но не титул.

— Думаю, Англия смотрелась бы иначе, если бы в последний момент не отцепили Грилиша. Его не хватало. Футболист яркий, озорной, точно добавил бы в игру свежих красок. Но парень своеобразный, к нему нужен подход. В сборной Саутгейт держит всех в жестких рамках, а Грилиш на поле любит самостоятельно принимать решения, без оглядки на тренера. Плюс в защите плохо отрабатывает. Наверное, поэтому и не взяли на Евро.

— Давайте о сборной Испании. Без кого эту команду не представить?

— Без Родри. Не зря же его признали лучшим игроком турнира. Еще мне очень понравился Уильямс.

— А Ямаль?

— Он тоже был хорош, но отрезками. А те весь турнир отыграли на фантастическом уровне. Родри — это надежность. Цепкость. Видение поля. Четкое переключение командных скоростей. Мозг сборной.

— А Уильямс — ее мотор?

— Да! Настоящая «фурия»! Резкий, быстрый, смелый. Охотно идет в обводку. При этом не перетягивает одеяло на себя — наоборот, играет на команду. Не жадничает, спокойно в обороне пашет. На Евро у него было не очень много моментов, зато почти все реализовал.

— Ямаль с четырьмя голевыми стал лучшим ассистентом турнира.

— Ламин — суперигрок! И все-таки без него пока могу представить сборную Испании. Без Родри — исключено. Вот в финале его заменили в перерыве из-за травмы — и центр поля сразу просел. Пропала плотность между линиями, в действиях команды стало больше хаоса — отсюда и моменты у ворот Симона. В первом тайме их вообще не было.

— Какой потолок у этой сборной?

— Команда очень молодая, ближайшие лет шесть, а то и восемь будет в топе. Вопрос лишь один — кто станет наконечником? К Морате нет особых претензий, форвард качественный, старательный. Но в атаке должен быть выбор.

Килиан Мбаппе. Фото AFP

Мбаппе турнир провалил

— Итак, Евро-2024 завершен. Главный вывод из увиденного?

— Наконец-то победил Футбол! Именно так, с большой буквы. Сколько было примеров, когда на крупных турнирах трофей забирала не самая сильная команда, а самая удачливая. Вдобавок играющая от обороны.

— Одни греки на Евро-2004 чего стоят.

— Вот-вот. Да многие играли в антифутбол и добивались результата. Слава богу, это не про Испанию де ла Фуэнте. Здесь его сборная с первого матча была круче всех.

— В вашем личном рейтинге — команда номер два на этом турнире?

— Голландия. Великолепный подбор футболистов, всегда играют в атаку. Приятно смотреть.

— А на Германию?

— Она лихо стартовала, в первом же матче разнесла Шотландию — 5:1. Но в дальнейшем выглядела уже не так мощно. Правда, могла бы дойти до финала, если бы не нарвалась в 1/4 на Испанию.

— А кто разочаровал?

— Франция. Казалось, один из железобетонных фаворитов, убойный состав — и на тебе... Если немцы хотя бы дали бой испанцам, то французы просто отмучались. Качество игры — катастрофа! Дешама сгубила заточенность в атаке на Мбаппе. А тот турнир провалил.

— Из-за сломанного носа?

— Разумеется. Мбаппе в маске — это уже другой Мбаппе. Во всех смыслах. Кому-то удается к ней быстро адаптироваться — как, например, Осимхену в «Наполи». А Килиан явно испытывал дискомфорт. В борьбу не шел, перестраховывался.

— Как вам новый формат Евро?

— Думаю, все понимают, что 24 участника — перебор. Слишком много проходных матчей. 16 команд — оптимальный вариант.

— Футболист, о котором до Евро-2024 имели одно представление, а сегодня оно совершенно другое?

— Дани Ольмо. Начинал чемпионат на скамейке, под Педри. А в итоге стал одним из героев турнира. И три гола забил, и в финале на последних секундах вынес мяч с ленточки.

— Действительно герой.

— А ведь мог бы так и остаться в тени, если бы не травма Педри. Оба классные футболисты, хорошо начинают атаку, неплохо действуют в отборе. Но Ольмо еще и забивной.

— Лучший вратарь Евро?

— Симон. Надежный, весь турнир провел ровно, без ошибок. Конечно, своими сейвами запомнился и Мамардашвили. Но как назвать его лучшим голкипером чемпионата, если от Испании пропустил четыре и вылетел в 1/8?

— На Евро лучшим у итальянцев был Доннарумма. Пока он в такой форме, Сафонов в «ПСЖ» обречен на роль запасного?

— Матвей — талантливый парень. Но до уровня Доннаруммы, одного из сильнейших вратарей мира на данный момент, ему еще расти и расти. В то же время уверен, в «ПСЖ» рано или поздно у Сафонова будет шанс. Главное — им воспользоваться.