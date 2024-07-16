Орещук: «Без Ямаля пока могу представить сборную Испании. Без Родри — исключено»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру сборной Испании на Евро-2024.

— Давайте о сборной Испании. Без кого эту команду не представить?

— Без Родри. Не зря же его признали лучшим игроком турнира. Еще мне очень понравился Уильямс.

— А Ямаль?

— Он тоже был хорош, но отрезками. А те весь турнир отыграли на фантастическом уровне. Родри — это надежность. Цепкость. Видение поля. Четкое переключение командных скоростей. Мозг сборной.

— А Уильямс — ее мотор?

— Да! Настоящая «фурия»! Резкий, быстрый, смелый. Охотно идет в обводку. При этом не перетягивает одеяло на себя — наоборот, играет на команду. Не жадничает, спокойно в обороне пашет. На Евро у него было не очень много моментов, зато почти все реализовал.

— Ямаль с четырьмя голевыми стал лучшим ассистентом турнира.

— Ламин — суперигрок! И все-таки без него пока могу представить сборную Испании. Без Родри — исключено. Вот в финале его заменили в перерыве из-за травмы — и центр поля сразу просел. Пропала плотность между линиями, в действиях команды стало больше хаоса — отсюда и моменты у ворот Симона. В первом тайме их вообще не было.

— Какой потолок у этой сборной?

— Команда очень молодая, ближайшие лет шесть, а то и восемь будет в топе. Вопрос лишь один — кто станет наконечником? К Морате нет особых претензий, форвард качественный, старательный. Но в атаке должен быть выбор.