Андрей Канчельскис: «У нас в принципе в футболе проблема. Футбол убили. Это большая проблема»

Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (0:3) в 1-м туре чемпионата Европы.

«Сегодня играла одна сборная, — сказал Канчельскис «СЭ». — Они победили без особого напряжения. Непонятно, что мы тренировали на сборах. Вроде, ездили на них. Все плачевно. Мы обыгрываем только посредственные сборные. Я не вижу, за счет чего мы можем выйти из группы. Против Сан-Марино и Кипра наш класс видно, только против Бельгии он куда-то пропадает. У нас в принципе в футболе проблема. Футбол убили. Это большая проблема».

После первого тура Россия занимает последнее место в группе В.

(Владимир Пушкарев)