Андрей Канчельскис: «У нас в принципе в футболе проблема. Футбол убили. Это большая проблема»
Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (0:3) в 1-м туре чемпионата Европы.
«Сегодня играла одна сборная, — сказал Канчельскис «СЭ». — Они победили без особого напряжения. Непонятно, что мы тренировали на сборах. Вроде, ездили на них. Все плачевно. Мы обыгрываем только посредственные сборные. Я не вижу, за счет чего мы можем выйти из группы. Против Сан-Марино и Кипра наш класс видно, только против Бельгии он куда-то пропадает. У нас в принципе в футболе проблема. Футбол убили. Это большая проблема».
После первого тура Россия занимает последнее место в группе В.
(Владимир Пушкарев)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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