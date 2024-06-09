Моуриньо не верит, что Италия сможет выиграть Евро-2024

Главный тренер «Фенербахе» Жозе Моуринью назвал фаворитов Евро-2024, который стартует 14 июня в Германии.

«Это Португалия, Англия, Франция, за ними Германия и Испания. Может ли Италия стать чемпионом Европы? Не верю. У них не очень талантливое поколение, я не верю, что они снова победят», — сказал специалист в интервью RTP 3.

Италия выиграла прошлый чемпионат, в финале победив Англию по пенальти. В групповой стадии Евро-2024 команда встретится с Албанией, Испанией и Хорватией.