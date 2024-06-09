Полузащитник сборной Чехии Садилек пропустит Евро-2024 из-за травмы
Пресс-секретарь сборной Чехии Петр Шедивы сообщил, что полузащитник «Твенте» и сборной Чехии Михал Садилек пропустит чемпионат Европы 2024 года из-за травмы.
25-летний футболист получил повреждение, упав с велосипеда.
«К сожалению, Садилек упал во время езды на велосипеде и получил травму голени», — сообщил пресс-секретарь.
За сборную Чехии хавбек провел 24 матча и забил один гол.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Чехии сыграет в группе F c командами Португалии (18 июня), Грузии (22 июня) и Турции (26 июня).
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