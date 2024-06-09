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Сегодня, 12:30

Полузащитник сборной Чехии Садилек пропустит Евро-2024 из-за травмы

Виктория Кравченко
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Михал Садилек (слева).
Фото Global Look Press

Пресс-секретарь сборной Чехии Петр Шедивы сообщил, что полузащитник «Твенте» и сборной Чехии Михал Садилек пропустит чемпионат Европы 2024 года из-за травмы.

25-летний футболист получил повреждение, упав с велосипеда.

«К сожалению, Садилек упал во время езды на велосипеде и получил травму голени», — сообщил пресс-секретарь.

За сборную Чехии хавбек провел 24 матча и забил один гол.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Чехии сыграет в группе F c командами Португалии (18 июня), Грузии (22 июня) и Турции (26 июня).
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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