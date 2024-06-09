Полузащитник сборной Чехии Садилек пропустит Евро-2024 из-за травмы

Пресс-секретарь сборной Чехии Петр Шедивы сообщил, что полузащитник «Твенте» и сборной Чехии Михал Садилек пропустит чемпионат Европы 2024 года из-за травмы.

25-летний футболист получил повреждение, упав с велосипеда.

«К сожалению, Садилек упал во время езды на велосипеде и получил травму голени», — сообщил пресс-секретарь.

За сборную Чехии хавбек провел 24 матча и забил один гол.