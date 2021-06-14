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Крыховяк надеется, что Польша выйдет в плей-офф Евро-2020

11:01
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Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк перед матчем против Словакии на Евро-2020 объяснил, почему команда неубедительно проявила себя в товарищеских играх. Также он надеется на выход из группы.

«Мы готовились к турниру, а не к товарищеским играм перед ним. В понедельник мы будем готовы. Чувствуем возбуждение, хотим добиться успеха ради болельщиков и своих семей. Не хотим завершать турнир с плохими чувствами, как после чемпионата мира в России, где не вышли из группы», — цитирует пресс-служба УЕФА Крыховяка.

Матч Польша — Словакия пройдет в понедельник, 14 июня, на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024454--poland-vs-slovakia/

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Евгений Козинов все материалы автора
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