Рюдигер: «Сборная Германии должна играть немного грязно в матче с Францией»
10:48
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о предстоящем матче команды с Францией в 1-м туре Евро-2020.
«У соперника есть отличные нападающие, мы должны быть готовы обыгрывать их в единоборствах один на один. Нам необходимо играть грязно, не всегда быть хорошими и стараться показывать отличный футбол. В матче со сборной Франции мы должны показать, на что способны», — цитирует Рюдигера Daily Mail.
Матч Франция — Германия пройдет завтра, 15 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало игры — в 22.00 мск.
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