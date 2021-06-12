Бабаев призвал надеяться на лучшее в матче Евро-2020 Бельгия — Россия
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группы B Евро-2020 по футболу Бельгия — Россия.
Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).
— Предстоит непростой матч, но все мы помним чемпионат 2018 года. Тогда тоже было очень много скепсиса, но наши ребята заставили всех поверить в чудо, подарили праздник. Хочется верить, что нечто подобное повторится и сегодня.
Уровень соперников на Евро и ЧМ отличается? С Испанией было примерно то же самое. Это футбол. Повторюсь, что надо надеяться на лучшее. Думаю, к этом есть предпосылки. С полной самоотдачей и верой в победу футболисты выйдут на поле и смогут противопоставить что-то одному из фаворитов ЧЕ — команде Бельгии, — сказал Бабаев.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Севастиан Терлецкий)
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