Сборные Дании и Финляндии возобновили матч Евро-2020

Матч Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии возобновлен. Ранее игра, которая проходит в Копенгагене, была прервана из-за чрезвычайной ситуации с полузащитником датчан Кристианом Эриксеном.

Ранее стало известно, что команды попросили доиграть матч сегодня. Футболист потерял сознание во время матча. Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0.

Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.

По последней информации Эриксен жив и в сознании. Он находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное.