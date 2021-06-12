Полузащитник «Интера» Хакими — об Эриксене: «Шокирован. Молюсь за тебя»
Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими поддержал напарника по команде и полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия.
«Шокирован новостями. Желаю тебе много сил и молюсь за тебя», — написал Хакими в Twitter.
Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. Затем его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты болельщиков. По последней информации Эриксен жив и в сознании. Он находится в госпитале.
Пресс-служба УЕФА сообщила, что матч доиграют сегодня по просьбе команд. Будут сыграны пять оставшихся минут первого тайма, а потом, через пять минут начнется второй.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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