Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими поддержал напарника по команде и полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия.

«Шокирован новостями. Желаю тебе много сил и молюсь за тебя», — написал Хакими в Twitter.

Shocked with the news received, I send you a lot of strength and my prayers for you ??? #prayforyou #comeonEriksen — achrafhakimi (@AchrafHakimi) June 12, 2021

Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. Затем его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты болельщиков. По последней информации Эриксен жив и в сознании. Он находится в госпитале.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что матч доиграют сегодня по просьбе команд. Будут сыграны пять оставшихся минут первого тайма, а потом, через пять минут начнется второй.