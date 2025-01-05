Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:00

«МЮ» очнулся и навязал плотный бой «Ливерпулю». Веселые 2:2 на «Энфилде»

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «МЮ» Амад Диалло (№ 16) сравнивает счет в матче с «Ливерпулем» (2:2).
Фото Reuters
Магуайр чуть не стал героем.
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
05 янв, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:2
Манчестер Юнайтед

Беспросветная манкунианская тьма

Вывеска «Ливерпуль» — «МЮ» на фоне первых матчей нового года выделялась особенно. Во-первых, это одно из главных дерби страны (несмотря на то, что клубы из разных городов), история которого уходит в глубокое прошлое. Плюс ко всему, встречались с отрывом самые титулованные клубы страны. Во-вторых, «Юнайтед» сейчас находится в драматической точке сезона — приход Рубена Аморима не помог перезагрузиться, команда подходила к матчу с тремя поражениями в трех последних турах (причем домашними). Победа над лидером таблицы могла бы серьезно подсластить горькую пилюлю, громкое поражение же погрузило бы фанатов в еще большую безнадегу.

Конечно же, на бумаге «Ливерпуль» считался абсолютным фаворитом, что подтверждали все котировки. Да, Конате только вернулся после травмы, а Собослаи пропускал матч из-за болезни, но серия из 23 игр без поражений говорила сама за себя. К тому же Арне Слот нашел элегантный ход с Луисом Диасом в роли ложной девятки, потому ртутная атака «Ливерпуля» сейчас выглядит просто неудержимой.

Особенно страшно за манкунианскую оборону еще до свистка было из-за удручающей статистики. Аморим продолжает верить в фирменные 3-4-3, но тройка центральных защитников вообще не обеспечивала надежность. В 10 из 11 матчей под руководством португальца «МЮ» пропускал, в семи из них — два и более мячей. И одно дело, если бы провалы компенсировала игра в атаке, но Рэшфорда новый тренер оставляет вне заявки, Хейлунн и Фернандеш не впечатляют. Что уж говорить про Антони, Гарначо и Зиркзе? Одна надежда на Амада Диалло, да и тот в последнее время потух. В общем, до матча было совершенно непонятно, за счет чего «МЮ» собирается зацепить на «Энфилде» хотя бы ничью.

&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; проиграл &laquo;Ньюкаслу&raquo; (0:2) в&nbsp;матче 19-го тура АПЛ 30&nbsp;декабря. «МЮ» все хуже: 7 очков до зоны вылета. Аморим рассуждает о борьбе за выживание и ставит антирекорды

Внезапно равный поединок

«Ливерпуль» начал демонстрировать преимущество степенно, не торопясь. Покатали мяч на своей половине поля, попробовали подключить Салаха, попрессинговали у чужой штрафной. На исходе первых 15 минут красные создали два опасных момента — Гакпо подсекал мяч мимо Онана, но немного не попал в створ, а затем Макаллистер после отличной передачи Салаха пробивал в упор, на этот раз вратарь спас — вовремя «отстегнул» ногу.

Казалось, что игра пойдет по прогнозируемому сценарию — «Ливерпуль» после обозначения преимущества продолжит давить и добьется своего. Но к середине тайма игра успокоилась — владение хозяев стало стерильным, подходов — все меньше. Да, Гравенберх здорово пробивал издали, Диас пытался попасть по скачущему мячу, Салах пошел на фирменный заход со смещением. Но чего-то особо опасного создать больше не получалось.

Более того, внезапно активизировался «МЮ». Футболисты в белом сперва начали уверенно владеть мячом (пусть почти все время на своей половине поля), а затем несколько раз ужалили соперника быстрыми выпадами. Диалло чуть не замкнул подачу с фланга (пролетел мимо мяча и лишь чиркнул его головой), а на исходе тайма Хейлунн прорвался в штрафную и заставил Алиссона тащить при выходе один на один. Тревожный звоночек для Слота. Если кто-то ожидал разгрома, то первый тайм заставил пересмотреть оценку сил соперников — отыграли они на примерно равном уровне. И причина этого в первую очередь — в слишком большом для «Ливерпуля» проценте брака, даже в с виду простых эпизодах.

Фейерверк во втором тайме

После выхода из раздевалки футболистов «Ливерпуля» обдало холодным душем. И речь не только про зарядивший ливень. «МЮ» включил мощное давление на 52-й минуте открыл счет — Фернандеш сделал тончайшую передачу в штрафную и Лисандро Мартинес ударом под перекладину не оставил Алиссону шансов. Так вот зачем Амориму три защитника!

Лидер чемпионата решил не затягивать с ответом и вскоре Коди Гакпо исполнил красоту — убрал на замахе улетевшего в буфет Де Лигта и всколыхнул сетку, Онана оставалось лишь поднять руку. Без шансов.

Слот освежил атаку, выпустив Диогу Жоту с Дарвином, и вскоре это принесло плоды. Все тот же Де Лигт неуклюже сыграл рукой в штрафной. Судья Оливер поначалу не заметил этого, но после подсказки ВАР указал на точку — Салах уверенно реализовал попытку.

Однако «Юнайтед» не сдавался и понесся вперед — на 80-й минуте Диалло замкнул передачу вышедшего на замену Гарначо. И на этом команды не остановились — к основному времени добавили 7 минут, которые были насыщены моментами. Ван Дейк мог расстреливать ворота, но попал в Онана, круто ворвался в штрафную свежий Брэдли, но зачем-то пробил по воротам вместо паса Салаху. «Юнайтед» ответил внезапным ударом Фернандеша после розыгрыша углового, а точкой этого действа стал момент, когда оставшийся в атаке Магуайр не смог переправить мяч в сетку из района одиннадцатиметровой.

Это был бы невероятный сюжет, хотя и без того матч вышел роскошным. «Ливерпуль» сохраняет уверенное лидерство, но оставляет конкурентам шанс подобраться поближе. Ну а «МЮ» наконец-то показал зубы. Правда, говорить о выходе из кризиса пока, понятное дело, преждевременно.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ у хутора Бердин в Курской области
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
«ПСЖ» Сафонова победил «Монако» Головина в матче за Суперкубок Франции
«МЮ» очнулся и навязал плотный бой «Ливерпулю». Веселые 2:2 на «Энфилде»
В Минздраве назвали группы риска тяжелого течения метапневмовируса
Во Владимирской области возбудят дело из-за жестокого обращения с гимнастками
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В «Тоттенхэм» перешел Антонин Кински. Сын того самого вратаря «Сатурна»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 15:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 1 : 2
4.01 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 1
4.01 18:00
Борнмут – Эвертон
 1 : 0
4.01 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 1 : 1
4.01 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 4 : 1
4.01 18:00
Саутгемптон – Брентфорд
 0 : 5
4.01 20:30
Брайтон – Арсенал
 1 : 1
5.01 17:00
Фулхэм – Ипсвич
 2 : 2
5.01 19:30
Ливерпуль – МЮ
 2 : 2
6.01 23:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Миккель Дамсгор

Миккель Дамсгор

Брентфорд

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости