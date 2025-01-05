В «Тоттенхэм» перешел Антонин Кински. Сын того самого вратаря «Сатурна»
21-летний Антонин Кински, полный тезка и сын вратаря «Сатурна», перешел в «Тоттенхэм» из пражской «Славии» — об этом лондонцы объявили официально. Голкипер подписал контракт до 2031 года, чешский клуб получит за трансфер около 12 миллионов евро.
Лучше отца
Кински-младшего не занесло в «Тоттенхэм» волею судьбы — он приехал в Лондон в статусе одного из самых перспективных вратарей Европы. И явно не планирует сидеть на банке — как пишет авторитетный The Athletic, Антонин со старта будет в основе.
На это две причины. Во-первых, у «шпор» крупные проблемы с вратарями — основной голкипер Гильермо Викарио в ноябре получил травму и будет лечиться примерно до февраля, вслед за ним вылетел запасной Фрэйзер Фостер. В начале января в матче против «Ньюкасла» очередь дошла до совсем глубокого запасного Брэндона Остина (стоимость — 600 тысяч евро на Transfermarkt) — в общем, «Тоттенхэму» банально некем играть. Молодой и перспективной звезде в таких условиях точно найдется место в воротах.
Во-вторых, Кински ждут в основе еще и потому, что он действительно хороший вратарь. Даже не так — один из лучших на континенте в этом сезоне. Портал Opta приводит статистику:
— 83,3 процента сейвов — первое место в Европе;
— 0,37 пропущенного мяча за 90 минут — первое место в Европе;
— 12 сухих матчей — первое место в Европе (вместе с Диогу Коштой из «Порту»).
Во взрослой сборной Чехии Кински пока не дебютировал, но осенью туда уже вызывался. Кроме того, Антонин регулярно вызывался в остальные сборные. За команду до 21 года у него пять матчей (и пару разгромов — 0:4 от Норвегии и 0:5 от Дании), есть выступления по другим возрастам.
Еврокубковый опыт у Кински в наличии — четыре отборочных матча Лиги чемпионов и шесть на групповом этапе Лиги Европы. «Славия» в обоих турнирах выступает слабо, но Антонин старался изо всех сил — пропустил в ЛЕ всего семь мячей, отразив 62,5 процента ударов. Не гроссмейстерская статистика, но и чешская оборона явно не соответствовала уровню еврокубков.
Отец готовил — начиная с Раменского
Что объединяет Кински-младшего и Эрлинга Холанна? Кроме игры в АПЛ и будущего соперничества на поле их роднит спортивная биография — оба обязаны карьерой отцам. Антонин-старший с детства вел и готовил сына, чтобы тот стал успешным вратарем — и, судя по переходу в английский гранд, у него получилось.
Кстати, начал Кински еще в раменском «Сатурне», за который выступал с 2004 по 2010 год — таскал сына на тренировки: «Мне кажется, он захотел стать футболистом, когда начал ездить со мной на базу в Раменское. Он уже тогда стоял в воротах. Он тоже очень работоспособный, тоже любит тренироваться», — рассказывал Антонин-старший в интервью Metaratings.
А в беседе со Sportbox отец рассказывал, что ради сына пошел работать тренером вратарей в чешскую «Дуклу» — бесплатно. «У меня свое мнение о тренировках молодежи, свой план. Знаю, что нужно делать в разном возрасте. Стараюсь сильно не вмешиваться в тренировочный процесс, но при этом хочу оказывать влияние на футбольный рост моего сына», — рассказывал Кински.
Кстати, по словам 46-летнего чеха, нынешний вратарь «Тоттенхэма» до сих пор не забыл Россию: «Сын и дочка хорошо помнят базу, мою комнату там, столовую. Вспоминают, как мы гуляли по парку в Кузьминках, ходили в Парк Горького и, конечно, не забыли аэропорт Шереметьево. А еще пробки помнят», — рассказывал Антонин.
Кински-старший провел в России ровно 200 официальных матчей. Кроме того, он несколько раз вызывался в основную сборную Чехии — в том числе играл против Италии в 2002 году. Кински-младший подписал контракт со «Славией» в 2021 году, после чего пражане дважды отдавали его в аренду. Минувшим летом, вернувшись из «Пардубице», он стал первым номером «Славии».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|
2
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|
3
|Нот. Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|
4
|Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|
6
|Ман. Сити
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|
7
|Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|
8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|
9
|Фулхэм
|20
|7
|9
|4
|30-27
|30
|
10
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
11
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|
12
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
13
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
14
|Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|
15
|Кр. Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|
16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|
18
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
|4.01
|15:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|1 : 2
|4.01
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|2 : 1
|4.01
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|1 : 0
|4.01
|18:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|1 : 1
|4.01
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|4 : 1
|4.01
|18:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|0 : 5
|4.01
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|1 : 1
|5.01
|17:00
|
Фулхэм – Ипсвич
|2 : 2
|5.01
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|2 : 2
|6.01
|23:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Миккель Дамсгор
Брентфорд
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|16
|1
|5