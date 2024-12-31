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«МЮ» все хуже: 7 очков до зоны вылета. Аморим рассуждает о борьбе за выживание и ставит антирекорды

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в матче 19-го тура АПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» (0:2) в матче 19-го тура АПЛ 30 декабря.
Фото Reuters
Пора возвращать тен Хага?

«Манчестер Юнайтед» в 19-м туре АПЛ дома проиграл «Ньюкаслу» (0:2). Для команды Рубена Аморима это поражение стало четвертым подряд, а турнирное положение в АПЛ все ухудшается — недалеко уже зона вылета. Несмотря на смену тренера, «красные дьяволы» погрузились в очередной кризис.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
30 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:2
Ньюкасл Юнайтед

Гора антирекордов

Поражение «Юнайтед» от «сорок» не стало крупной неожиданностью — все-таки соперник набрал форму и поднялся на пятое место чемпионата Англии. Но оно ознаменовало собой веху кризиса «Манчестер Юнайтед». После него команда установила несколько исторических антирекордов — загибайте пальцы:

Главный тренер &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Рубен Аморим. У «МЮ» потекла крыша. Что нужно сделать Амориму, чтобы вытащить клуб из кризиса
  • 22 очка за 19 матчей — худший результат «МЮ» за первую половину сезона АПЛ. До этого минимумом оставались 28 баллов в сезоне-2019/20.
  • Впервые с 1989 года (за 35 лет) «дьяволы» закончили календарный год ниже седьмого места чемпионата Англии. Сейчас команда идет 14-й.
  • Впервые с сентября 1930 года «Юнайтед» потерпел шесть поражений за месяц во всех турнирах. А конкретно в чемпионате Англии «МЮ» уступил пять раз за декабрь — худший показатель за 62 года. Также манкунианцы впервые за девять лет уступили в трех играх АПЛ подряд.
  • В декабре «красные дьяволы» пропустили 18 раз — так много не было с марта 1964-го.
  • В восьми первых матчах Рубена Аморима в АПЛ «МЮ» потерпел пять поражений — это худший результат для тренеров клуба за 103 года.

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После игры с «Ньюкаслом» Аморим признал, что соперник полностью превзошел его футболистов. «Они были лучше. Они контролировали ход встречи и все делали как команда. У нас игроки скорее пытались действовать индивидуально, но они стараются. Я буду продолжать придерживаться своих идей до тех пор, пока они не поменяют тренера. Я здесь из-за своих идей, и я буду продолжать следовать своим идеям до конца», — высказался португалец.

Зона вылета всего в семи очках

Серия поражений серьезно осложнила турнирное положение «МЮ» — команда в чемпионате Англии находится уже на 14-м месте, оторвавшись от зоны вылета всего на семь очков. В АПЛ она проиграла в пяти из последних шести туров, а победу добыла только в матче против другой кризисной команды — «Манчестер Сити» (2:1).

«Дьяволы» не играли за пределами высшего дивизиона с сезона-1974/75, однако Аморим допустил, что в нынешней кампании команда будет заниматься сохранением места в АПЛ. «Может ли этот сезон стать борьбой за выживание? Я думаю, это возможно, и мы должны быть честными с нашими болельщиками. Нам нужно что-то изменить, но этот сезон будет очень трудным для всех. Это может сделать нас сильнее, и мы должны биться», — сказал португалец для BBC.

Главный тренер &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Рубен Аморим с&nbsp;игроками команды. Трезубец проклятий в руках красного дьявола. Колонка Казанского — о ситуации в «МЮ»

Впереди — игры с топ-клубами

Далее «МЮ» ждут новые проверки, после которых серия поражений может продлиться. 5 января «красные дьяволы» в 20-м туре АПЛ сойдутся с лидирующим «Ливерпулем», который проиграл лишь раз во всех турнирах — 14 сентября минимально уступил «Ноттингему» (0:1). 12 января состоится встреча с «Арсеналом» в Кубке Англии — команда Микеля Артеты идет второй в премьер-лиге по потерянным очкам.

Аморим возглавил «МЮ» в ноябре, заменив Эрика тен Хага: за 11 матчей во всех турнирах у него шесть поражений и лишь четыре победы. В последних трех играх «красные дьяволы» даже не забивали.

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Следующий матч «МЮ» проведет 5 января — против «Ливерпуля». На победу манкунианцев в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 10.0, что примерно 6% вероятности исхода. Ничья котируется за 6.00 (16%), успех мерсисайдцев — за 1.27 (78%).

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Рубен Аморим
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
3
 Арсенал 18 10 6 2 35-16 36
4
 Челси 19 10 5 4 38-23 35
5
 Ньюкасл 19 9 5 5 32-21 32
6
 Ман. Сити 19 9 4 6 32-26 31
7
 Борнмут 19 8 6 5 29-23 30
8
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
9
 Астон Вилла 19 8 5 6 28-31 29
10
 Брайтон 19 6 9 4 29-28 27
11
 Тоттенхэм 19 7 3 9 41-28 24
12
 Брентфорд 18 7 3 8 32-32 24
13
 Вест Хэм 19 6 5 8 23-35 23
14
 МЮ 19 6 4 9 21-26 22
15
 Кр. Пэлас 19 4 8 7 20-27 20
16
 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 19 3 6 10 18-33 15
19
 Лестер 19 3 5 11 22-42 14
20
 Саутгемптон 19 1 3 15 12-39 6
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36 тур
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38 тур
29.12 17:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 2
29.12 18:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 1
29.12 18:00
Эвертон – Нот. Форест
 0 : 2
29.12 18:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
29.12 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 2 : 2
29.12 20:15
Вест Хэм – Ливерпуль
 0 : 5
30.12 22:45
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 2
30.12 22:45
Ипсвич – Челси
 2 : 0
30.12 23:00
МЮ – Ньюкасл
 0 : 2
1.01 20:30
Брентфорд – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 15 1 5
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