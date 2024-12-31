«МЮ» все хуже: 7 очков до зоны вылета. Аморим рассуждает о борьбе за выживание и ставит антирекорды
«Манчестер Юнайтед» в 19-м туре АПЛ дома проиграл «Ньюкаслу» (0:2). Для команды Рубена Аморима это поражение стало четвертым подряд, а турнирное положение в АПЛ все ухудшается — недалеко уже зона вылета. Несмотря на смену тренера, «красные дьяволы» погрузились в очередной кризис.
Гора антирекордов
Поражение «Юнайтед» от «сорок» не стало крупной неожиданностью — все-таки соперник набрал форму и поднялся на пятое место чемпионата Англии. Но оно ознаменовало собой веху кризиса «Манчестер Юнайтед». После него команда установила несколько исторических антирекордов — загибайте пальцы:
- 22 очка за 19 матчей — худший результат «МЮ» за первую половину сезона АПЛ. До этого минимумом оставались 28 баллов в сезоне-2019/20.
- Впервые с 1989 года (за 35 лет) «дьяволы» закончили календарный год ниже седьмого места чемпионата Англии. Сейчас команда идет 14-й.
- Впервые с сентября 1930 года «Юнайтед» потерпел шесть поражений за месяц во всех турнирах. А конкретно в чемпионате Англии «МЮ» уступил пять раз за декабрь — худший показатель за 62 года. Также манкунианцы впервые за девять лет уступили в трех играх АПЛ подряд.
- В декабре «красные дьяволы» пропустили 18 раз — так много не было с марта 1964-го.
- В восьми первых матчах Рубена Аморима в АПЛ «МЮ» потерпел пять поражений — это худший результат для тренеров клуба за 103 года.
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
После игры с «Ньюкаслом» Аморим признал, что соперник полностью превзошел его футболистов. «Они были лучше. Они контролировали ход встречи и все делали как команда. У нас игроки скорее пытались действовать индивидуально, но они стараются. Я буду продолжать придерживаться своих идей до тех пор, пока они не поменяют тренера. Я здесь из-за своих идей, и я буду продолжать следовать своим идеям до конца», — высказался португалец.
Зона вылета всего в семи очках
Серия поражений серьезно осложнила турнирное положение «МЮ» — команда в чемпионате Англии находится уже на 14-м месте, оторвавшись от зоны вылета всего на семь очков. В АПЛ она проиграла в пяти из последних шести туров, а победу добыла только в матче против другой кризисной команды — «Манчестер Сити» (2:1).
«Дьяволы» не играли за пределами высшего дивизиона с сезона-1974/75, однако Аморим допустил, что в нынешней кампании команда будет заниматься сохранением места в АПЛ. «Может ли этот сезон стать борьбой за выживание? Я думаю, это возможно, и мы должны быть честными с нашими болельщиками. Нам нужно что-то изменить, но этот сезон будет очень трудным для всех. Это может сделать нас сильнее, и мы должны биться», — сказал португалец для BBC.
Впереди — игры с топ-клубами
Далее «МЮ» ждут новые проверки, после которых серия поражений может продлиться. 5 января «красные дьяволы» в 20-м туре АПЛ сойдутся с лидирующим «Ливерпулем», который проиграл лишь раз во всех турнирах — 14 сентября минимально уступил «Ноттингему» (0:1). 12 января состоится встреча с «Арсеналом» в Кубке Англии — команда Микеля Артеты идет второй в премьер-лиге по потерянным очкам.
Аморим возглавил «МЮ» в ноябре, заменив Эрика тен Хага: за 11 матчей во всех турнирах у него шесть поражений и лишь четыре победы. В последних трех играх «красные дьяволы» даже не забивали.
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
Следующий матч «МЮ» проведет 5 января — против «Ливерпуля». На победу манкунианцев в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 10.0, что примерно 6% вероятности исхода. Ничья котируется за 6.00 (16%), успех мерсисайдцев — за 1.27 (78%).
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|
2
|Нот. Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|
3
|Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|
4
|Челси
|19
|10
|5
|4
|38-23
|35
|
5
|Ньюкасл
|19
|9
|5
|5
|32-21
|32
|
6
|Ман. Сити
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|
7
|Борнмут
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|
8
|Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|
9
|Астон Вилла
|19
|8
|5
|6
|28-31
|29
|
10
|Брайтон
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|
11
|Тоттенхэм
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|
12
|Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|
13
|Вест Хэм
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|
14
|МЮ
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|
16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|
18
|Ипсвич
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|
19
|Лестер
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|
20
|Саутгемптон
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
|29.12
|17:30
|
Лестер – Ман. Сити
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 1
|29.12
|18:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|2 : 2
|29.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|2 : 2
|29.12
|20:15
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|0 : 5
|30.12
|22:45
|
Астон Вилла – Брайтон
|2 : 2
|30.12
|22:45
|
Ипсвич – Челси
|2 : 0
|30.12
|23:00
|
МЮ – Ньюкасл
|0 : 2
|1.01
|20:30
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|15
|1
|5